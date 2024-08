Volley finale terzo posto: Italia ,amara sconfitta 3-0 contro Stati Uniti

L’Italia sbaglia decisamente troppo in battuta e cade 3-0 contro gli Stati Uniti nella finale per il bronzo: quarto posto olimpico per gli azzurri

Dopo la sconfitta contro i padroni di casa della Franciatutti si aspettavano una prova d’orgohlìglio degli azzurri del Wollei, invece , troppi errori e poca cocentrazione e due set regalati agli statunitensi, nel terzo set sale la prova di alcubni elementi tra tutti Micheletto ma, non basta sopo il 25-23 e il 30-28 , il terzo set consegna il bronzo agli Stau Uniti col 26-24. Decisivi i tanti errori a servizio degli azzurri, che finiscono col regalare troppi punti agli americani in ognuno dei tre set giocati. Finale amaro per De Giorgi e i suoi.