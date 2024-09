Tennis: Sinner batte Fritz e vince gli us Open

Jannik Sinner enrtra nlla storia del tennis internazionale: l’altoatesino numero 1 al mondo ha vinto gli US Open (primo tennista maschile italiano a riuscirci), battendo in finale per 6-3, 6-4, 7-5 l’americano Taylor Fritz. Per l’altoatesino è il secondo trofeo dello Slam, dopo il successo in Australia a inizio anno. A Flushing Meadows, Sinner è stato sempre in controllo, a parte il terzo set dopo l’idolo di casa ha servito sul 5-4 per prolungare il match, non c’è riuscito e alla fine ha ceduto sotto i colpi del fenomenale azzurro.