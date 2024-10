Tennis, Masters 1000 Shanghai: Tiafoe , sconfitto da Safiulin offende il giudice di sedia

Frances Tiafoe ha perso partita e testa nel Masters 1000 di Shanghai. Al termine del match di terzo turno contro il russo Safiullin, il tennista americano si è scagliato pesantemente e platealmente contro il giudice di sedia, Jimmy Pinoargote., rivolgendogli pesanti accuse e parolacce . Parole pesantissime a cui Tiafoe dovrà ora rispondere: certa una multa salitissima, potrebbe anche arrivare un periodo di squalifica. Tiafoe, con una Instagram Stories, ha chiesto perdono per il suo comportamento oggettivamente indifendibile: “Chiedo scusa per come mi sono comportato stasera. Non sono questo e non è il modo con cui voglio trattare le persone. La frustrazione ha preso il sopravvento e sono estremamente deluso di come ho gestito la situazione. Non è un comportamento accettabile e voglio scusarmi con l’arbitro, il torneo e i tifosi. Sarò migliore per voi!”.