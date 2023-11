Europa League: Slavia Praga – Roma. Le probabili formazioni

Giovedì 9 novembre alle ore 18:45 la Roma scenderà in campo in trasferta contro lo Slavia Praga per la quarta giornata del girone G di Europa League. All’andata i vittoria dei giallorossi 2-0 . Sela squadra di Mourinho si ripeterà in Repubblica Ceca la squadra di Mourinho si qualificherebbe con due giornate d’anticipo agli ottavi di finale.

Qui’ Rom: Cambio in porta con Svilar che rileva Rui Patricio, solo conferme in difesa. Straordinari infatti per Mancini, Llorente e N’Dicka. Sulle corsie esterne pronti Celik e Zalewski, in mezzo al campo ritrova una maglia da titolare Paredes. Con lui Bove e Cristante, panchina per Aouar e per Renato Sanches. In attacco non si tocca Lukaku con lui chances per Belotti dal 1’, con El Shaarawy pronto a subentrare. Riposo per Dybala dopo le fatiche col Lecce e col derby alle porte. Ancora out per infortunio Spinazzola, Smalling e Pellegrini sostenuto dalla Curva Sud e dai tifosi contro Corona.

I cechi vanno verso la conferma dell’undici titolare uscito sconfitto dall’Olimpico. In mezzo al campo confermato Zafeiris, in attacco scalpita Chytil per sostituire van Buren.

Slavia Praga-Roma, le probabili formazioni

Slavia Praga (3-4-2-1): Mandous; Holos, Ogbu, Vicek; Doudera, Zafeiris, Dorfley, Provod; Schranz, Masopust; Chytil. All.: Trpisovsky

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, N’Dicka; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku. All.: Mourinho (squalificato)