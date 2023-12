Juric, Torino:” rinnovo? Non chiudo niente a nessuno”

Ivan Juric ha parlato del suo futuro alla vigilia della sfida col Frosinone, “Due settimane ero esonerato per voi, ora mi parlate di rinnovi. Io non chiudo niente a nessuno. Ora è giusto pensare al lavoro, è da due mesi che mi diverto per la crescita e per come stiamo creando le cose. E queste cose le rivedo nelle partite, la mia idea è creare valore per il Toro e migliorare al massimo i giocatori. Non chiudo proprio niente, ma voglio queste cose. Dopo vedremo tutto, come si fa. Non voglio adesso parlarne, non mi interessa e voglio sentirmi libero così come la società è libera di scegliere”, ha detto il tecnico del Torino.