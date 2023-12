Serie A Hellas Verona – Lazio 1-1 Henry risponde a Zaccagni

Allo srtadio’ Bentegodi 15a giornata di Serie A, la Lazio pareggia 1-1 contro il Verona

La squadra di allenata da Sarri sblocca il match al 23′ con la finezza balistica (colpo di tacco’ dell’ex Zaccagni.Match controllato dai biancocelesti ma, al 70′ arriva il pareggio :tiro-cross di Ngonge il pallone a Suslov che pesca nell’area piccola Henry che di petto pareggia. Il Var annulla al 74′ il gol di un altro ex, Casale. L’Hellas rimane in 10 per l’espulsione di Duda (doppia ammonizione), ma resiste all’assalto dei capitolini. Per gli scaligeri, che non vincono dalla seconda giornata, sono 13 gare senza vittorie.

IL TABELLINO

VERONA-LAZIO 1-1

Verona (4-2-3-1): Montipò 6,5; Tchatchoua 5, Coppola 6,5 (42′ st Magnani sv), Amione 6,5, Terracciano 6; Folorunsho 5,5 (12′ st Hongla 6), Duda 4,5; Ngonge 6,5 Suslov 6,5 (31′ st Mboula 6), Serdar 5 (1′ st Lazovic 6); Djuric 5 (12′ st Henry 6,5). A disp.: Berardi, Perilli, Doig, Kallon, Saponara, Cabal, Charlys, Bonazzoli. All.: Baroni 6.

Lazio (4-3-3): Provedel 5,5; Lazzari 6,5, Casale 6,5, Gila 6,5, Marusic 6 (29′ Hysaj 5 -39′ st Pellegrini sv); Guendouzi 6 (39′ st Vecino sv), Rovella 6,5 Luis Alberto 6; Felipe Anderson 6,5, Immobile 5 (26′ st Castellanos 6), Zaccagni 7 (26′ st Pedro 5,5). A disp.: Sepe, Mandas, Ruggeri, Cataldi, Kamada, Basic, Gonzalez, Sana Fernandes. All.: Sarri 6.

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 23′ Zaccagni (L), 25′ st Henry (V)

Ammoniti: Duda (V), Marusic (L), Hysaj (L), Felipe Anderson (L), Pedro (L)

Espulsi: Al 32’st Duda (V) per doppia ammonizione