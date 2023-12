Serie A:Juventus-Napoli 1-0 , decide Gatti

La Juve batte il Napoli 1-0 , anticipo 15.a gioata Serie A , e si porta in vetta a+1 sull’Inter.

All’Allianz Stadium non sono mancate le emozioni. Nel primo tempo. Parte bene il Napoli con più possesso palla . Ci prova Politano , il tiro sfiora di poco il palo. La Juve risponde con Vlahovic sbaglia da posizione favorevole , l’assist di Chiesa, il tiro del serbo respinto da Juan Jesus. Il Napoli risponde con Kvaretskelia , su ripartenza innestata da Zielinski , Osimhen serve il georgiano solo davanti Szczesny, spara clamorosamente alto oltre la traversa

Nella rirpesa ancora il portiere polacco protagonista su Di Lorenzo salva il risultato. La Juve passa in vantaggio al (61′): il cross di Cambiasso e perfetto , Gatti anticipa saltando tra Di Lorenzo e Rrahmani.

Il Napoli non ci sta , e attacca alzando il baricentro. Dopo un clamoroso errore in impostazione di Szczesny, Osimhen segna, ma è in fuorigioco, gol annullato.

Il Napol spinge . La Juve invece fa densità in area, fa entrare Kean e Alex Sandro e gioca solo di rimessa. Servito da Kvara, Juan Jesus non trova la porta di testa, poi un destro di Di Lorenzo finisce sull’esterno della rete. Per l’assalto finale Mazzarri si affida a Cajuste e Simeone. Szczesny blocca un tentativo di Raspadori, poi Allegri si copre con Rugani e Iling Junior e il risultato non cambia più.



IL TABELLINO

JUVE-NAPOLI 1-0

Juve (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (47′ st Rugani), McKennie (47′ st Iling Junior), Locatelli, Rabiot, Kostic (37′ st Alex Sandro); Vlahovic (25′ st Milik), Chiesa (37′ st Kean).

A disp.: Pinsoglio, Perin, Huijsen, Miretti, Nicolussi Caviglia, Nonge, Yildiz. All.: Allegri

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan (27′ st Zanoli); Anguissa, Lobotka (41′ st Cajuste), Zielinski (20′ st Elmas); Politano (27′ st Raspadori), Osimhen, Kvaratskhelia (41′ st Simeone).

A disp.: Contini, Gollini, Ostigard, Demme, Lindstrom, Zerbin, Gaetano. All.: Mazzarri

Arbitro: Orsato

Marcatori: 6′ st Gatti (J)

Ammoniti: Bremer, Locatelli (J); Kvaratskhelia, Juan Jesus, Ostigard (non dal campo), Osimhen (N)