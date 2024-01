La Favola Rossa di Mario Donnini e Piero Leonardo

Il trionfo alla 24 Ore di Le Mans 2023, quella del centenario, dopo mezzo secolo d’assenza dal podio. Quello messo a segno dalla Ferrari è un sogno che si realizza e che ha il sapore dell’impossibile.

“È come se l’Impero Romano s’iscrivesse alla Nato. O Atlantide e Mu all’elenco delle potenze marinare. O Nabucodonosor si presentasse candidato sindaco alle elezioni comunali di Babilonia”, scrive Mario Donnini, che era a Le Mans in veste di inviato del settimanale ‘Autosprint’ e insieme a Piero Lonardo ha seguito passo dopo passo l’intera parabola della Rossa. Dalla frenesia per trovare i biglietti, all’attesa, all’ansia per la gara.

Un’agitazione che ai box, tra il rombo dei motori a metà tra “l’estasi del concerto rock e la musica classica”, è più che palpabile. Tra Cadillac, le Porche, Toyota, Peugeot, anche la Ferrari 499P fa la sua figura. E i sei piloti che si alterneranno alla guida sono protagonisti della fase pre-gara, con la cittadina francese che si tinge di rosso.

La vittoria del Cavallino rampante alla corsa automobilistica più rinomata d’Europa è “una delle più grandi sorprese e delle imprese più gloriose nella storia dell’automobilismo – scrive Donnini- Aggiudicarsi la maratona più bella, importante e contesa del mondo con una Hypercar nata solo un anno prima e con una squadra al debutto nella categoria superiore, rappresenta un raggiungimento che sa di leggenda e che farà parte per sempre della mitografia del Cavallino Rampante e dello Sport italiano”.

Il libro fa rivivere questa gara eccezionale, come se fosse un film, e aggiunge tante emozioni grazie alla penna degli autori che hanno vissuto le fasi di nascita e crescita della Ferrari 499P. Da bordo pista hanno anche partecipato a tutte le concitate ore di preparazione, qualificazione e gara, di giorno e di notte, tali da propiziare l’indimenticabile successo della Ferrari.

La scuderia non vinceva Le Mans dal lontano 1965 ed era assente in veste ufficiale, con un prototipo, dal 1973. È tornata per dare vita a un racconto che sembra avere i contorni di una favola. La Favola Rossa.

GLI AUTORI

Mario Donnini nasce a Gualdo Tadino (Perugia) nel 1965 e dal 1994 fa parte della redazione di “Autosprint”. Al suo attivo ha oltre trenta libri, in gran parte dedicati ai più grandi personaggi dello sport, da Ayrton Senna a Giacomo Agostini, passando per Muhammad Ali, Gilles Villeneuve, Mario Andretti e Alessandro Zanardi. Assai apprezzate anche le sue opere incentrate sulle più grandi classiche del Motorsport, tra le quali, oltre alla F1, la 24 Ore di Le Mans, il Tourist Trophy e la Mille Miglia. Dal suo libro Tazio Nuvolari. Il rombo del cigno nel 2018 è stato tratto il film Quando corre Nuvolari, avente per protagonista Alessandro Haber.

Piero Lonardo Classe ’65, capo redattore di Italian-Endurance.com ed Italian-IndyCar.com, precedentemente su Stop&Go, fortunato possessore di macchine fotografiche con le quali cerca di catturare l’azione in pista e ai box sulle piste europee ed americane.