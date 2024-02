Arrampicata Sportiva: al via il circuito di Coppa Italia 2024

Sabato 10 e domenica 11 Febbraio 2024 il Crazy Center di Prato ospita la prima prova del circuito nazionale per la specialità Boulder

Il centro di arrampicata pratese Crazy Center sarà la sede della prima sfida fra i migliori talenti italiani dell’arrampicata sui blocchi: 175 atleti si metteranno alla prova per guadagnare punti utili al raggiungimento del titolo di campione del circuito di Coppa Italia. Molto ravvicinate le tappe successive: il 24-25 febbraio a Ferrara e il 9-10 marzo a Bressanone.

Questa serie di competizioni porterà gli specialisti della disciplina senza corda a sfidarsi al massimo delle potenzialità nel Campionato Italiano Boulder, che quest’anno si disputerà a Roma, presso il centro di arrampicata Monkey Island il 23-24 marzo.

Nella prova di Coppa Italia a Prato saranno presenti molti dei climber presenti nelle fila della Nazionale, che potranno verificare il loro stato di forma e concentrazione, anche in vista dei prossimi impegni internazionali, che prevedono un fitto calendario fra fine marzo e inizio aprile: la prima tappa di Coppa Europa Boulder a Chambéry, in Francia, il 30-31 marzo; la prima tappa di Coppa Europa giovanile a Curno (BG), il 6-7 aprile; la prima tappa di Coppa del Mondo a Shangai, il 9-10 aprile.

Sarà quindi possibile assistere all’impegno fisico e mentale, nella risoluzione dei vari problemi di arrampicata, di atlete titolate come Giulia Medici (vicecampionessa italiana, argento agli European Games di Cracovia – SSD Sport Promotion), Francesca Matuella (detentrice della Coppa Italia Assoluta e vicecampionessa italiana U18 – Arco Climbing), Irina Daziano (campionessa italiana U20, terza in Coppa Italia Assoluta 2023 – Inout Chiusa di Pesio), Leonie Hofer (campionessa italiana U18 – AVS Passeier), Savina Nicelli (vicecampionessa italiana U20 – Macaco Piacenza), Valentina Arnoldi (bronzo in Coppa Europa a Niederwangen – Ragni di Lecco), Elena Brunetti (campionessa italiana U16 – Climbing Side Roma) e Bettina Dorfmann (vicecampionessa italiana U16 – AVS Brixen). Per la categoria maschile gareggeranno Michael Piccolruaz (campione italiano Senior 2023 – Fiamme Oro), Luca Boldrini (campione italiano U20 – Deva Wall), Sergio Bortolameotti (campione italiano giovanile U18 – Parma Climbing), Giovanni Bagnoli (campione italiano giovanile U16 – Crazy Center), Niccolo’ Antony Salvatore (vicecampione italiano giovanile U20 – Gollum Climbing Academy), Pietro Vidi (vincitore della Coppa Italia Assoluta e bronzo al Campionato Italiano 2023 – Arco Climbing) e Nicolò Sartirana (secondo in Coppa Italia Assoluta – Climbers Triuggio).

Il programma prevede per sabato 10 febbraio a partire dalle ore 10.00 le qualifiche per la categoria femminile e dalle ore 16.00 le qualifiche per la categoria maschile.

Domenica 11 febbraio alle ore 10.00 avranno inizio le semifinali (maschili e femminili in contemporanea), mentre le finali (anch’esse in contemporanea) si disputeranno alle ore 16.00.

Sarà possibile assistere alla competizione in palestra oppure seguire la diretta streaming sul canale ufficiale YouTube FASI (https://www.youtube.com/@federclimb) e sulla piattaforma OTT di Sport Face (https://tv.sportface.it/