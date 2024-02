Serie A: Cagliari – lazio 1-3

All’Unipol Domusu la lazio batte il Cagliari 3-1 e riprende la marcia verso l’Europa.

Nel primo tempo i biancocelesti prendomo possesso del macth e passano in vantaggio (28′) su autogl di Deiola. Nella dopo appena conque minuti Immobile realizza il raddoppio (200° in Serie A ) del bomebr biancoceelste . Il Caglairi si scuote e con i nuovi ingressi da più vivacità alle trame di gioco . Al 51′ Gaetano accorcia accorcia le distnze con un bel tiro a giro da fuori area -.

Gli api spazi lasciati dai rossublù inviatano al contripiede la lazio che firma il terzo gol con Felipe Anderson (85′) su deviazione di Zappa.Per i sardi quarta sconfitta consecutiva in zona retrocessione. Lazio che ale a quota 37 punti.



IL TABELLINO

CAGLIARI-LAZIO 1-3

Cagliari (3-4-2-1): Scuffet; Zappa, Mina (28′ st Wieteska), Obert (19′ st Augello); Nandez, Makoumbou, Deiola, Azzi (1′ st Dossena); Gaetano, Viola (1′ st Luvumbo); Lapadula (28′ st Pavoletti).

A disp.: Radunovic, Aresti, Prati, Jankto, Petagna, Di Pardo. All.: Ranieri

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi (34′ st Kamada), Luis Alberto (17′ st Vecino); Isaksen (39′ st Pedro), Immobile (17′ st Castellanos), Felipe Anderson.

A disp.: Sepe, Mandas, Pellegrini, Casale, Lamenovic, Lazzari, Napolitano, Sanà Fernandes. All.: Sarri

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 28′ aut. Deiola (C), 5′ st Immobile (L), 6′ st Gaetano (C), 20′ st Felipe Anderson (L)

Ammoniti: Makoumbou (C); Immobile, Romagnoli, Vecino (L)