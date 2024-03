Motogp: superlativo Bagnaia , vince il Gp del Qatar. Secondo Binder , terzo Jorge Martin

Un maestoso Bagnaia con tanta forza il campione del Mondo in carica ha sbaragliato tutti gli avversari e si aggiudica il Gp del Qatar.

Un dominio totale dopo le prime tre curve . Partito dalla seconda fila , si è portato subito in terza posizione dietro Binder e Martin e in poche curve li ha superati entrambi con un rtno altissimo senza nessuna sbavatuira nel pilotare la sua Ducati , così fino al termine del Gran Premio,andando a vincere la 19esima gara in MotoGP, 29esima in carriera. Per la Ducati si tratta dell’88esima vittoria i MotoGP, decima consecutiva.

Sul secondo gradino del podio si è piazzato un coriaceo Brad Binder, che bissa il risultato della Sprint Race e che fino alla fine ha tenuto sotto pressione Bagnaia. Terzo al traguardo il vincitore della gara Sprint Jorge Martin, che non è mai stato in lizza per la vittoria.

Buona la gara di Marc Marquez, con la Ducati ha chiuso quarto,

La classifica Mondiale vede Bagnaia al comando con 31 punti contro i 29 di Binder, i 28 di Martin e i 18 di Marc Marquez. Bastianini è quinto con 15 punti, gli stessi di Aleix Espargarò.