Atalanta , Gasperini:” siamo nella storia”

Una storica qualificazione conquistata dall’Atalanta . La Dea ha battuto il Marsiglia 3-1 nel match di ritorno (1-1) al Veledrome. Gian Piero Gasperini si gode il momento magico della sua squadra . “Credo che sarà un appuntamento storico, per squadre come la nostra, che non hanno numeri per poter vincere, è davvero incredibile, ma è di buon auspicio per tutti – ha spiegato il tecnico dell’Atalanta – “È un traguardo storico per noi, abbiamo festeggiato anche dopo Liverpool, dopo lo Sporting, è giusto che sia così – ha continauto -. Sappiamo benissimo che non è finita, prima ci sarà la Roma, poi la Juventus. L’Europa League è più prestigiosa”.