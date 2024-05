Europa League: Bayer – Leverkusen 2-2. Tedeschi in finale

Il Bayer Leverkusen è una macchiana da ‘guerra’. Non risprmia nessun avversario ; massiccio , quadrato , lineare i ragazzi di Xavi Alonso, dopo il titolo di Germania conquistano la finale Europa League 2024 a Dublino il 22 maggio contro l’Atalanta. Dopo i 0-2 dell’Olimpico, la Roma ha tentato con orgoglio l’impresa, sulla carta proibitiva per il valore degli avversari portandosi sul 2-0 prima del 2-2 finale. Dopo un inizio equilibrato, i padroni di casa prendono il sopravvento ma Svilar e il palo (conclusione di Palacios) tengono in vita i giallorossi. Nel finale del primo tempo Tah atterra Azmoun in area e Paredes non sbaglia (43′). Ancora l’argentino sempre su rigore al 66′ riequilibra il discorso qualificazione, ma all’82’ Svilar, i migliore in campo, sbaglia l’uscita su un corner con il pallone che carambola su Mancini per il più beffardo degli autogol. Al 97′ il pareggio di Stanisic, con un diagonale all’angolino .

IL TABELLINO

BAYER LEVERKUSEN-ROMA 2-2 (AND. 2-0)

Bayer Leverkusen (3-5-2): Kovar 6; Tapsoda 6, Tah 5, Hincapié 6,5; Frimpong 7,5 (45′ st Stanisic 6,5), Hofmann 5 (36′ st Wirtz sv), Xhaka 6,5, Palacios 6,5 (45′ st Kossounou sv), Grimaldo 6,5; Adli 6, Hlozek 5 (29′ st Schick 5,5). A disp.: Hradecky, Lomb, Andrich, Borja Iglesias, Arthur, Tella, Boniface, Puerta. All.: Xabi Alonso 6,5

Roma (3-4-1-2): Svilar 6; Mancini 6,5, Ndicka 6, Angeliño 6 (36′ st Smalling sv); El Shaarawy 6, Cristante 6, Paredes 7,5, Spinazzola 6 (21′ Zalewski 5); Pellegrini 6 (36′ st Abraham sv); Azmoun 6 (27′ st Bove 5,5), Lukaku 5,5. A disp.: Rui Patricio, Karsdorp, Llorente, Celik, Renato Sanches, Dybala, Aouar, Baldanzi. All.: De Rossi 6,5

Arbitro: Makkelie (Olanda)

Marcatori: 43′ rig. e 21′ st rig. Paredes (B), 37′ st aut. Mancini (B), 52′ st Stanisic (B)

Ammoniti: Pellegrini (R), Mancini (R), Tapsoda (B), Paredes (B), Zalewski (R), Tah (B), Adli (B)