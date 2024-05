Marsiglia Gasset:” è mancata la personalità”

Grande delusione per Jan Louis Gasset dopo la netta sconfitta prova del suo Marsiglia contro l’Atalanta. “È inspiegabile, non so come si possa passare da una settimana all’altra in questo modo, sette giorni fa ce la siamo giocati alla pari con la possibilità di andare in finale, oggi siamo stati sconfitti in ogni duello, credo sia l’immagine della stagione del Marsiglia. Non avevamo tanta fiducia, ma un po’ di speranza sì – ha detto in conferenza stampa l’allenatore dei francesi “.