Napoli: le ultime da Castelvortuno

Il Napoli si e’ allenato questa mattina al Centro Sportivo di Castelvolturno. In vista del match contro il Bologna , in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 36esima giornata di Serie A. . Mario Rui ha interrotto anzitempo la seduta per il riacutizzarsi di una gonalgia. Raspadori ha svolto meta’ dell’allenamento in gruppo e meta’ personalizzato in campo. Per Zielinski personalizzato in campo