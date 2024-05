Roma, De Rossi:”Leverkusen più forte fi noi”

Un sogno che nonsi è realizzato per De Rossi e la sua Roma ma, i giallorossi hanno tentato , poi il Bayer ha meritato la finale Europa League. . “I ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, li ho abbracciati. Tenere botta contro una squadra così forte non era facile e lo sapevamo. Devo dire solo grazie ai miei ragazzi per il percorso che mi hanno regalato – ha commentato il tecnico ai microfoni di Rai Sport – Complimentissimi a loro, sono stati più forti. Noi gli stringiamo la mano. Abbiamo fatto 25′ nel primo tempo molto bene, come i primi 28′ dell’Olimpico. Non siamo stati fortunati, come all’andata”.