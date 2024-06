Amichevoli: Italia – Bosnia 1-0, decide Frattesi

Allo stadio Castellani di Empoli, ultima amichevole prima di Euro 2024, l’Italia batte 1-0 la Bosnia grazie a un gol di Frattesi,.

Ultimo testa positivo prima del debutto Euro 2024 il prossimo 15 giugno contro l’Albania. Spalletti cambia moulo difensivo rispetto all’amichevole contro la Turchia e passa a tre. La Bosnia deve fare a meno di Dzeko, Krunic e Kolasinac. Gli azzurri all’inizo rischiano di andare sotto 8′: errore di Calafiori con passaggio in orizzontale intercettato da Hajradinovic, destro a giro rasoterra e grandissima parata di Donnarumma che si salva in angolo. L’Italia risponde subito con Frattesi , vicinissimo al gol in alcune occasioni , che trova al 38′: crosso di Chiesa e piattone al volo che fulmina Peric. La prima frazione si chiude con un tiro di Scamacca dal limite deviato in angolo.

Nessun cambio per Spalletti nell’intervallo, con la ripresa che si apre ancora nel segno di Frattesi, ma questa volta il suo destro è da dimenticare. Al 63′ la più bella azione degli Azzurri: Buongiorno con l’esterno serve Scamacca che controlla e calcia ma Piric gli nega il gol. Poi comincia la girandola di cambi e fa il suo esordio in azzurro Folorunsho. Senza Fagioli e Jorginho, l’Italia fatica un po’ in costruzione, Scamacca calcia con poca convinzione e Piric salva e al 91′ Dimarco rischia la frittata innescando Ahmedhodzic: provvidenziale Donnarumma a murare il bosniaco al limite dell’area.

IL TABELLINO

ITALIA-BOSNIA 1-0

Italia (3-4-2-1): Donnarumma 7; Darmian 6, Buongiorno 6,5, Calafiori 5,5; Bellanova 6 (21′ st Dimarco 5), Jorginho 6 (20′ st Pellegrini 5), Fagioli 6 (20′ st Cristante 5), Cambiaso 6; Frattesi 7 (31′ st Folorunsho 6), Chiesa 6 (32′ st Raspadori 5,5); Scamacca 6,5 (39′ st Retegui sv). A disp.: Vicario, Meret, Di Lorenzo, Gatti, Bastoni, Mancini, Zaccagni, El Shaarawy. All.: Spalletti 6

Bosnia (3-5-2): Piric 7; Ahmedhodzic 5,5, Katic 5 (44′ st Muharemovic sv), Bikakcic 6; Gazibegovic 6, Hajradinovic 6,5 (22′ st Burnic 5), Tahirovic 6, Saric 6 (22′ st Huseinbasic 5,5), Mujakic 6 (36′ st Hadzikadunic sv); Gigovic 5 (44′ st Sosic sv), Demirovic 5. A disp.: Hadzikic, Tabakovic. All.: Barbarez 5,5

Arbitro: Theouli (Cipro)

Marcatori: 38′ Frattesi (I)

Ammoniti: Huseinbasic (B)