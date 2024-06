Calcio, Aronica (ex Napoli):” Conte profilo perfetto poer ripartire, ma non punterei su Kvara

SPERO RESTINO MERET E DI LORENZO. LUKAKU? VI DICO CHE… “

Nella prima serata di Cusano Italia nella trasmissione ‘Cose di calcio’ condotta da Debora Carletti e Flavio M. Tassotti, è intervenuto Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli. Così ha commentato la posizione del club partenopeo in questo campionato: “Non era preventivabile un campionato del genere, in virtù del fatto che l’anno scorso avevano fatto da padroni del campionato con buoni risultati anche in Champions League. Chiaramente il cambio di allenatore e direttore sportivo ha inciso negativamente”.

Su Antonio Conte: “Credo che sia il profilo perfetto. É un uomo di carattere, di grande competenza per cercare di risollevare le sorti di una squadra che ha delapidato in 7, 8 mesi tutto quello che di buono era stato fatto in tanti anni”.

Sul mercato, secondo Aronica: ”Il Napoli dovrà andare a prendere due centrali difensivi che possano completare una difesa a tre di Conte e poi puntare su un attaccante, su una punta centrale che possa sostituire Osimhen. ADL farebbe bene a mettere sul mercato Kvara perché non idoneo al modulo di Conte e cercare così di fare cassa per andare su un top player che sposi alla perfezione il sistema gioco di Conte. Credo che la società darà veramente un colpo di spugna per cercare di mandar via chi non ha mantenuto un rendimento. Da chi ripartire? Sicuramente da Meret, Di Lorenzo e alcune certezze in mezzo al campo, come Anguissa”.

Aronica ha cosi commentato anche le voci di un possibile arrivo di Lukaku al Napoli al posto di Osimhen: “Oggi non è facile portare al Napoli attaccanti importanti, perché la squadra non giocherà le coppe. Sicuramente i top player che sono abituati a giocare in Europa, in competizioni importanti, preferiscono poter andare in società che le disputeranno. Il vantaggio di Lukaku è di aver conosciuto Conte, di aver già lavorato con lui. Sa quali sono i meccanismi e i metodi di lavoro. Questo potrebbe essere l’unico fattore ad incidere nella scelta, dopo la stagione a due facce che ha fatto. Lukaku potrebbe rilanciarsi molto bene al Napoli”.