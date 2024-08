Notiziario olimpicp, 14^ giornata a cura di Alberto Sigona

Quella di ieri è stata fra le giornate più luminose di queste Olimpiadi. Innanzitutto il merito è stato della splendida coppia Chiara Consonni (sorella dell’olimpionico Simone, nativa di Ponte San Pietro nel 1999) & Vittoria Guazzini (Pontedera, 2000), che nel Ciclismo su pista (Americana) ci ha regalato un’inattesa medaglia d’Oro, l’11^ di questa nostra felice rassegna parigina (era da Sydney 2000 che non sfondavamo il muro dei 10 Ori). Un trionfo che dimostra come l’Italia, dopo decenni di oblio, sia finalmente tornata stabilmente fra le big dei velodromi, in grado di sgomitare con giganti del calibro di Gran Bretagna, Olanda, Australia e Francia. In questa Finale, per la precisione, le nostre ragazze hanno preceduto le britanniche Elinor Barker e Neah Evans di 6 punti. Ma la giornata n.14 è stata impreziosita ulteriormente da un ulteriore gruzzolo di medaglie. Citiamo in primis l’incantevole e storico Argento di Nadia Battocletti nei 10.000 m. femminili, una gara da decenni appannaggio del continente africano, ma in cui l’altoatesina è riuscita a farsi valere, volando oltre ogni rosea aspettativa, sfiorando persino un miracoloso 1° posto (andato alla keniana Beatrice Chebet, già Oro nei 5.000) che avrebbe proiettato la nostra atleta nella mitologia dello sport continentale. A ben pensarci l’Argento conquistato dalla Battocletti ha un peso specifico eccezionale, e vale persino più di una medaglia d’Oro… Nel Sollevamento pesi si è confermato sul podio Olimpico Nino Pizzolato (cat. 89 kg), Bronzo come a Tokyo 2020. Stessa medaglia anche per Sofia Raffaeli nella Ginnastica Ritmica (primo alloro all time nel Concorso ind.), per Simone Alessio nel Taekwondo (80 kg) e per Andy Diaz nel Salto Triplo di Atletica. Segnaliamo infine il 4° posto della staffetta 4×100 (che era chiamata a difendere il Titolo Olimpico di 3 anni fa) ed il medesimo piazzamento del Volley maschile, sconfitto 3-0 dagli USA.

In Atletica Leggera evidenziamo il Titolo dello statunitense Rai Benjamin (sconfitto il favorito Karsten Warholm) nei 400 hs ed il successo del Canada (davanti al Sudafrica ed alla GBR) nella staffetta veloce maschile, in cui hanno clamorosamente toppato gli USA (Oro nella gara omologa donne). Il torneo di Calcio è andato alla Spagna (2^ Francia, 3° Marocco). Chiudiamo dando uno sguardo al Medagliere. Al momento in cui scriviamo USA e Cina stanno dando luogo ad un incredibile testa a testa, primi ex aequo a quota 33 Ori, anche se al momento gli americani prevarrebbero per un bel po’ di Argenti in più. Poi segue saldamente al 3° posto l’Australia con 18 Titoli. A seguire troviamo Giappone 16, Gran Bretagna e Francia 14, Corea del Sud e Olanda 13, Germania 12, Italia 11.