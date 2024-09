Italia, Kean:” sono tornato per dare una mano”

Moise Kean , ha messo a segno la seconda rete che ha permesso all’Italia di battere (2-1) Israele , nel secondo impegno in Nations League : “Sono tornato per dare una mano alla squadra, mi sono sempre fatto trovare a disposizione. La scorsa stagione, anche per i tanti infortuni, non è stata facile. Questa per me è un’annata chiave, ma mi piace far parlare il campo. A Firenze mi hanno accolto bene, Palladino e Spalletti contano su di me e il ct mi ha dato un’altra opportunità oggi. Era importante ricambiare la fiducia”.