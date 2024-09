Nations league: Frattesi-Kean , Italia-Israele 2-1

(Sergio Chiaretti) – Dopo il successo (3.1) contro la Francia , l’Italia si ripete e batte (2.-1) Israele , nella seconda partitata qualificazioni Gruppo A2 Nations League. A Budapest gli Azzurri di Luciano Spalletti – primi a punteggio pieno . . A sbloccare il match Frattesi al 38′ su assist di Dimarco. Nella rirpesa , (62′) ngli azzurri raddoppiano : ancora Frattesi, il centrocampista recupera in fase offensiva anticipando Gloukh , calcia Raspadori, Gerafi respinge , calcia kean che fa centro. Nel finale l’Italia non si è scomposta e non ha sofferto, sfiorando il terzo gol più volte (uno annullato a Tonali) ma subendo proprio al novantesimo la rete di Abu Fani.

IL TABELLINO

ISRAELE-ITALIA 1-2

Israele (4-2-3-1): Gerafi 6; Jehezkel , Nachmias 5,5, Shlomo 6, Revivo 6; Abada 5,5 (33′ st David sv), Kanichowsky 5 (22′ st Abu Fani 6,5); Lavi 5 (1′ st Jaber 5), Peretz 5,5 (22′ st Safuri 6), Solomon 6; Khalaili 5 (1′ st Gloukh 5). A disp.: Nir On, Keuof, Faingold, Gandelman, Baribo, Turgeman, Azoulay. Ct.: Ben Simon 5,5.

Italia (3-5-2): Donnarumma 6; Gatti 6, Buongiorno 6, Bastoni 6; Bellanova 6 (18′ st Cambiaso 6), Frattesi 7,5, Ricci 6,5 (41′ st Zaccagni sv), Tonali 7, Dimarco 7 (25′ st Udogie 6); Raspadori 6 (18′ st Brescianini 6), Kean 6,5 (41′ st Retegui sv). A disp.: Vicario, Meret, Okoli, Pellegrini, Fagioli, Di Lorenzo. Ct.: Spalletti 6,5.

Arbitro: Kruzliak (Slovacchia)

Marcatori: 38′ Frattesi (It), 17′ st Kean (It), 45′ st Abu Fani (Is)

Ammoniti: Jehezkel, Jaber (Is);Gatti (It)