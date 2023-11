Conference League: Cukaricki -Fiorentina 0-1 . decide il calcio su rigore di Nzola

Fiorentina a punteggio pieno in Conference League . Altria vittoria per i Viola di Italiano .

Nella sfida con Cukaricki, valevole per la quarta giornata del girone F di Conference League: termina 0-1 , con il rigore di M’Bala Nzola all’8′ che risolve una partita ostica e non entusiasmante dei viola, che diventano così primi con otto punti (+2 su Ferencvaros e Genk che pareggiano 1-1 nell’altro match). Da valutare le condizioni di Mandragora, uscito nel finale per un problema fisico.

Vittoria importante per la Fiorentina, che sale così ad otto punti in classifica e stacca Ferencvaros e Genk di due punti dopo il loro pareggio per 1-1.

IL TABELLINO



Cukaricki (3-5-2): Filipovic ; Kovacevic , Vranjes (dal 22′ st Jovanovic ), Tosic ; Ndiaye (dal 35′ st Miladinovic sv), Stankovic , Sissoko , Kovac (dal 41’ st Singh), Nikcevic ; Ivanovic (dal 22′ st Cvetkovic ), Adetunji . A disp. Belic, Samurovic, Lazar Stojanovic, Rogan, Luka Stojanovic, Arsovic. All. Matic

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen ; Pierozzi , Milenkovic , Ranieri , Biraghi (dal 10′ st Parisi ); M.Lopez , Duncan (dal 10′ st Mandragora , dal 39’ st Arthur ); Ikoné (dal 10′ st Brekalo ), Bonaventura , Sottil ; Nzola (dal 27′ st Kouamé ). A disp. Terracciano, Mina, Comuzzo, Martinez Quarta, Infantino, N.Gonzalez, Barak. All.ItalianO

Arbitro: Schroder

Marcatori: 8′ Nzola (F)

Ammoniti: Ndiaye (C ), Adetunji (C ), Biraghi (F), Nikcevic (C ), Parisi (F), Singh (C )