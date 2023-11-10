Conference League , tutti i risultati

Quì di seguito tutti i risultati delle agre 4° turono Conference League
ASTANA-BALLKANI 0-0
VIKTORIA PLZEN-DINAMO ZAGABRIA 1-0
Marcatori: 35′ Chory (P)
BESIKTAS-BODØ GLIMT 1-2
Marcatori: 38′, 49’ Moumbagna (G), 64’ Bingol (B)
LEGIA VARSAVIA-ZRINJSKI 2-0
Marcatori: 14′ Augustyniak (L), 30′ Josué (L)
FERENCVAROS-GENK 1-1
Marcatori: 47’ Pesic (F), 62’ Munoz (G)
HJK HELSINKI-EINTRACHT FRANCOFORTE 0-1
Marcatori: 30′ Chaïbi (F)
PAOK-ABERDEEN 2-2
Marcatori: 14′ Lopes (A), 23′ Taison (P), 67’ Samatta (P), 70’ McGrath (A)
NORDSJAELLAND-SPARTAK TRNAVA 1-1
Marcatori: 32′ Ingvartsen (N), 61’ Duris (T)
OLIMPIJA-KLASVIK 2-0
Marcatori: 84’ Sualehe (O), 88’ Nukic (O)
SLOVAN LIBEREC-LILLE 1-1
Marcatori: 52’ Gomes (L), 81’ Cavric (S)
BREIDABLIK KOPAVOGUR-GENT 2-3
Marcatori: 6’, 54’, 69’ Orban (G), 16’, 18’ Svandorsson (B),
ZORYA LUHANSK-MACCABI TEL AVIV 1-3
Marcatori: 7’ Luckassen (M), 25’,43’ Peretz (M), 74’ Alefirenko (Z)
CLUB BRUGGE-LUGANO 2-0
Marcatori: 62’ Thiago (B), 96’ Vanaken (B)
ASTON VILLA-AZ ALKMAAR 2-1
Marcatori: 52’ Pavlidis (A), 61’ Diego Carlos (V), 81’ Watkins (V)
LUDOGORETS-FENERBAHCE 2-0
Marcatori: 18’ Piotrowski (L), 92’ Cruz (L)