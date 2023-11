Europa League: Slavia Praga-Roma 2-0

Nella quarta giornata del gruppo G di Europa League, la Roma cade 2-0 a Praga contro lo Slavia,.Alla Eden Arena giallorossi costretti a rimandare la festa per la qualificazione agli ottavi visto che i cechi hanno pareggiato la differenza reti nello scontro diretto e sono in vantaggio per differenza reti generale. Una Roma scialba e senza mordente , a differenza di una Slavia in pratica aggressivo anche se i promi 45 minuti sono terminati 0-0, con la Roma che non ha mai tirato in porta.

Nella ripresa cambio per Mourinho: dentro Karsdorp per El Shaarawy e Cristante per Aouar. Dopo 5 minuti arriva il vantaggio dello Slavia:Svilar responge alla brande sul colpo di testa di Masopust, Chytil la mette nell’area piccola per Jurecka che non sbaglia nonostante il disperato tentativo di Ndicka sulla linea di porta.

La Roma risponde con , un diagonale di Belotti parato a terra da Mandous.

I Giallorossi guadagnano metri sul terreno di gioco e si rendono pericloosi con un colpo di testa di Mancini che tfuori.

Al 62′ lo Slavia sfiora il raddoppio: Llorente sbaglia l’appoggio all’indietro, poi è bravo a recuperare su Chytil. Dopo una conclusio centrale di Celik, Svilar è chiamato alla grande parata sul rasoterra di Provod (67′). Al 71′ anche Lukaku dà segnali di vita, ma il suo sinistro è ribattuto da un difensore. Passano tre minuti e i padroni di casa fanno 2-0 grazie a un tiro da fuori di Masopust. Mou, intanto, si era giocato anche la carta Dybala senza fortuna e al 96′ Van Buren, appena entrato, salta anche Svilar ma non trova lo specchio.

IL TABELLINO

SLAVIA PRAGA-ROMA 2-0

Slavia Praga (3-4-3): Mandous ; Masopust 7(33′ st Vlcek ), Ogbu , Holes ; Doudera , Dorley (44′ st Van Buren ), Zafeiris (33′ st Sevcik), Boril ; Jurecka (42′ st Wallem ), Chytil 5,5 (50′ st Hromada sv), Provod . A disp.: Kolar, Sirotnik, Dumitrescu, Tomic, Zachoval Ogunbayi, Tijani. All.: Trpisovsky

Roma (3-5-2): Svilar ; Mancini , Llorente (32′ st Renato Sanches ), Ndicka ; Celik , Bove , Paredes (39′ st Joao Costa ), Aouar (1′ st Cristante ), El Shaarawy (1′ st Karsdorp ); Belotti (23′ st Dybala ), Lukaku . A disp.: Rui Patricio, Boer, Pagano, Pisilli. All.: Foti (Mourinho squalificato)

Arbitro: Letexier (Francia)

Marcatori: 5′ st Jurecka (S), 29′ st Masopust (S)

Ammoniti: Paredes (R), Masopust (S), Sevcik (S), Van Buren (S)