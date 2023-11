Roma , Mourinho:” non ha funzionato niente”

In tribuna (squalificato) , ultima giornata delle quattro comminate al tecnico giallorosso , lo ‘Special =ne’ , ha commentato la sconfitta con la Slavia Praga

“È mancato tutto. Non voglio parlare tanto. La decisione di non far parlare i giocatori con la stampa è stata mia – ha spoegato il tecnico portoghese -. Ha parlato Belotti perché lo ha fatto subito dopo la partita. Nessuno deve parlare perché non c’è tanto da dire in più rispetto a quello che ho detto io. Il risultato dello Slavia è meritatissimo per loro e per noi. Non mi è piaciuto niente. Ho già parlato con i giocatori, che è una cosa che di solito non faccio. Rimane fra di noi quello che ho detto”

Una brutta sconfitta che complica la preparazione al derby con la Lazio. “A me piace sempre distinguere le cose. Quando ci sono giocatori in situazioni difficili tu puoi pensare un po’ alla prossima partita, come abbiamo fatto con Paulo (Dybala, ndr) e Bryan (Cristante, ndr). Oggi però era importante e non abbiamo giocato male, abbiamo giocato in maniera orribile”.