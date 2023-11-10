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Serie B , designazioni 13^ Giornata

byRedazione
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(www.aia.it) – Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 13ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 11 novembre.

VENEZIA – CATANZARO      Venerdì 10/11 h. 20.30

SANTORO

DEI GIUDICI – ARACE

IV:      SFIRA

VAR:     NASCA

AVAR:        MIELE

ASCOLI – COMO    h. 14.00

PEZZUTO (foto)

POLITI – GALIMBERTI

IV:      RISPOLI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:       LONGO S.

COSENZA – REGGIANA    h. 14.00

BARONI

BOTTEGONI – BELSANTI

IV:       COSTANZA

VAR:      MAGGIONI

AVAR:       MUTO

FERALPISALO’ – BARI      h. 14.00

BONACINA

TRINCHIERI – CECCON

IV:     PELETTI

VAR:     IRRATI (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

AVAR:     PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

SUDTIROL – PISA    h. 14.00

VOLPI

PRENNA – LUCIANI

IV:      CREZZINI

VAR:     DI BELLO

AVAR:     DI VUOLO

MODENA – SAMPDORIA    h. 16.15

AYROLDI

CORTESE – BAHRI

IV:     CALDERA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      SERRA

BRESCIA – CREMONESE    Domenica 12/11 h. 16.15

MARINELLI

MASSARA – LONGO F.

IV:     GRASSO

VAR:     DI MARTINO

AVAR:     MAGGIONI

LECCO – PARMA    Domenica 12/11 h. 16.15

PAIRETTO

CARBONE – BITONTI

IV:     PERRI

VAR:      MARINI (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

AVAR:       PERENZONI (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

PALERMO – CITTADELLA      Domenica 12/11  h. 16.15

FABBRI

GIALLATINI – MINIUTTI

IV:       EMMANUELE

VAR:      VALERI

AVAR:      GUALTIERI

SPEZIA – TERNANA     Domenica 12/11 h. 16.15

SOZZA

VIGILE – YOSHIKAWA

IV:     CANCI

VAR:     CHIFFI (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

AVAR:      MINELLI (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

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