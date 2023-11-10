Serie B , designazioni 13^ Giornata

(www.aia.it) – Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 13ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 11 novembre.
VENEZIA – CATANZARO Venerdì 10/11 h. 20.30
SANTORO
DEI GIUDICI – ARACE
IV: SFIRA
VAR: NASCA
AVAR: MIELE
ASCOLI – COMO h. 14.00
PEZZUTO (foto)
POLITI – GALIMBERTI
IV: RISPOLI
VAR: GARIGLIO
AVAR: LONGO S.
COSENZA – REGGIANA h. 14.00
BARONI
BOTTEGONI – BELSANTI
IV: COSTANZA
VAR: MAGGIONI
AVAR: MUTO
FERALPISALO’ – BARI h. 14.00
BONACINA
TRINCHIERI – CECCON
IV: PELETTI
VAR: IRRATI (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
SUDTIROL – PISA h. 14.00
VOLPI
PRENNA – LUCIANI
IV: CREZZINI
VAR: DI BELLO
AVAR: DI VUOLO
MODENA – SAMPDORIA h. 16.15
AYROLDI
CORTESE – BAHRI
IV: CALDERA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: SERRA
BRESCIA – CREMONESE Domenica 12/11 h. 16.15
MARINELLI
MASSARA – LONGO F.
IV: GRASSO
VAR: DI MARTINO
AVAR: MAGGIONI
LECCO – PARMA Domenica 12/11 h. 16.15
PAIRETTO
CARBONE – BITONTI
IV: PERRI
VAR: MARINI (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)
AVAR: PERENZONI (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)
PALERMO – CITTADELLA Domenica 12/11 h. 16.15
FABBRI
GIALLATINI – MINIUTTI
IV: EMMANUELE
VAR: VALERI
AVAR: GUALTIERI
SPEZIA – TERNANA Domenica 12/11 h. 16.15
SOZZA
VIGILE – YOSHIKAWA
IV: CANCI
VAR: CHIFFI (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)
AVAR: MINELLI (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)