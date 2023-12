Cioffi , Udinese:”risultato sbloccato da un’episodio”

“Dobbiamo accettare la sconfitta . L’atteggiamento basso dei mieri ragazzi è stato dettato da me … lo rifarei” Così il tecnico friulano ai microfoni Sky dopo la sconfitta 4-0 contro l’Inter.”Oggi dovevamo restare li’ a soffrire in attesa di qualche ripartenza pericolosa, come è successo. Non vedevo altre partite per noi, ma questo non è una mancanza di coraggio ma un coraggio espresso in maniera diversa. Perché dobbiamo capire chi siamo e in che momento siamo”, ha aggiunto il tecnico dei friulani.