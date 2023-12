Serie A : Inter: poker all’Udinese

L‘Inter ha battuto 4-0 l’Udinese nella 15a giornata di Serie A, riconquistando la vetta in classifica.

Oltre al gioco , la personalità e la pazienza , hanno fatto la differenza in campo tra Inter e Udinese. Friulani tutti arroccati nella propria metà campo per oltre mezz’ora. Tante palle gol a favore dei nerazzurri , col il clamoroso palo centrato da Lautaro Martinez con un coklpo di etsta su cross di Di Marco e con solo due veloci cotriìoipiedi da parte degli ospiti che hanno messo qualche brivido a Sommer, poi dal 37′ al 42′ l’Intre risolve il match e per due volte va in gol: rigortrasformato da Calhanoglu, il fallo di Perez che trattiene in area ‘il Toro’ ; Al (42′) il ficcante diagonale di Di Marco (2-0) ,. L’Udinese si disunisce e prima del riposo (44′) arriva la terza stoccata autore Thuram pescato in area da Mkhitaryan che fa crollare quello che resta del muro friulano.Nella rirpesa l’Inter paga del risultato controlla il match , l’Udinese non punge , così Lautaro Martinez all’85’realiiza il 4-0 finale.

IL TABELLINO

INTER-UDINESE 4-0

Inter (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6,5, Acerbi 6, Bastoni 6,5 (11′ st Carlos Augusto 6); Darmian 6,5 Barella 6,5, Calhanoglu 7,5 (25′ st Asllani 6), Mkhitaryan 7 (34′ st Sensi sv), Dimarco 7,5 (25′ st Cuadrado 6); Martinez 7,5, Thuram 7 (11′ st Arnautovic 6). A disp.: Audero, Di Gennaro, Stabile, Sensi, Klaassen, Frattesi, Agoumé, Sanchez. All.: Inzaghi 7,5.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri 5,5; Ferreira 5, Kabasele 5, Perez 4; Ebosele 5,5 (17′ st Kristensen 5,5), Samardzic 5,5 (17′ st Lovric 5,5), Walace 5, Payero 5 (41′ st Ehizibue sv), Zemura 5 (41′ st Zarraga sv); Pereyra 4,5; Lucca 5 (29′ st Thauvin 6). A disp.: Padelli, Okoye, Masina, Guessand, Kamara, Tikvic, Quina, Aké, Camara, Pafundi. All.: Cioffi 5.

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 37′ rig. Calhanoglu, 42′ Dimarco, 44′ Thuram, 40′ st Martinez

Ammoniti: Ferreira (U)