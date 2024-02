Inter , Bastoni:”alla fine del primo tempo il mister ci ha caricato in vivavoce”

“Nel primo tempo non eravamo noi” Al rientro negli spogliatoi , il mister ci ha caricati in vivavoce e ci ha detto di scendere in campo come sapevamo, di essere noi”. Così Alessandro Bastoni a Dazn dopo la vittoria dell’Inter sulla Roma. Sono contento anche per il gol, una vittoria fondamentale. Champions? Siamo carichi, sappiamo cosa voglia dire arrivare in finale, ma anche perdere. Cercheremo di dare il massimo per un finale diverso”.