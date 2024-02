Serie A: Milan – Napoli . Sfida in ottica Champions Legue. Le probabili formazioni

Milan-Napoli , secondo big-match della 24esima giornata Serie A, dopo quello dell’Olimicio vinto dall’Iter contro la Roma 4-2.

Rossoneri Vs azzurri , Pioli Vs Mazzarri per un match importantissino per i due lub per la corsa in zona Champions League.

Calcio d’inizio alle ore 20:45 Stadio San Siro – Meazza.e sarà trasmessa in diretta TV e streaming in esclusiva da DAZN.

Quì Milan : Il Milan di Pioli vuole tenere il passo e non mollare il terzo posto in classifica. Il tecnico rossonero presumibilmente il ‘Diavoklo’ si affiderà affronterà il Napoli con il classico 4-2-3-1 ., modulo tanto caro a Pioli. Assenza pesante in mediana di Reijndersq squalificato , al suo posto ballottaggio Adli-Musah . In attacco l’insostituibile Giroud al centro supportato da dietro da Leao e Loftus-Cheek.

Quì Napoli:, dopo la sofferta vittoria al ‘Maradona ‘ contro il Verona , gli azzurri proveranno a diventare corsari nella tana rossonera. I campioni d’Italia sono lontani attardati in 7a posizione a 35 punti, ai margini dei posti per le Coppe com una gara da recuperare. Per Mazzarri assenza forzata di Mario Rui, fermato un turno, il cui posto dovrebbe essere preso sulla fascia da Mazzocchi. A centro difesa resta Juan Jesus anche se Natan appare recuperato. Il tridente offensivo avrà in campo certamente Simeone e Kvaratskhelia mentre qualche lieve dubbio sulle condizioni di Politano (eventualmente sostituito da Raspadori).

Le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Zambo Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri