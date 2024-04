Atp Montecarlo: Medveded agli ottavi, sconfitto Monfils

Non è stato facile per Daniil Medvedev conquistare gli ottavi del torneo monegasco . Il tebbsita russo ha superato per 6-2 6-4 il francese Gaël Monfils. Primo set in discesa per il numero 4 al mondo che ha impostato la prima vittoria grazie a un’ottima percentuale vincente nelle prime di servizio. Discorso opposto nella seconda parte di gioco dove il russo ha subito l’esperienza del francese, a proprio agio sulla terra rossa, giungendo addirittura sul 4-1. Lì Medvedev si è scatenato recuperando nettamente e non lasciando più nemmeno un gioco a Monfils.