Gasperini , Atalanta:”Liverpool forte, non distratto dalla Premier League”

Gian Piero Gasperini definisce Liverpool-Atalanta una sfida importantissima per i sui ragazzi , anche per l’umore di alti e bassi raggiunto dalla Dea negli ultimi match i A (sconfitta in Coppa Italia e contro il Cagliari) ” Non devi gioire quando va bene e abbatterti troppo quando va male. Il Liverpool distratto dalla corsa al titolo in Premier? Non ci credo per niente, non sono mai distratti, giocano sempre con grande continuità e intensità. Il loro ritmo è quello. Non hanno mai cali di prestazione”. Così a Sky Sport, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della gara di andata della sua Atalanta nei quarti di finale di Europa League.