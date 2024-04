Luigi De Canio (ex allenatore Napoli:” deluso dal Napoli. Mancano motivazioni e un dirigente di gestire gruppo e presidente”

SU MILAN-ROMA, ROSSONERI FAVORITI MA ATTENZIONE”

“Il Napoli è nel momento peggiore della sua stagione ma credo che in Europa League abbia la possibilità di centrare quantomeno la finale il prossimo anno”.

A parlare è l’ex allenatore del Napoli, Luigi De Canio, intervenuto su Cusano Italia Tv nel corso della trasmissione sportiva “Cose di calcio” condotta da Debora Carletti e Flavio M. Tassotti. L’ex ct del Napoli ha continuato l’intervista parlando del big match alle porte tra Milan e Roma: “Credo che leggermente favorito sia il Milan per la notevole esperienza internazionale che ha come club, e questo lo si è visto anche lo scorso anno nello scontro diretto con il Napoli. Però la Roma di De Rossi è un osso davvero duro, ha una buona qualità generale dei calciatori e il mister sta riportando una certa qualità di gioco. Sarà una partita molto aperta con una leggera preferenza di favore per il Milan. Ma il calcio è diverso da quello che si commenta fuori dal campo, basta un episodio banale per cambiare il corso della partita”, ha voluto precisare De Canio. E tornando sulla Roma:“Un allenatore come Mourinho per l’importanza mediatica e per i risultati che ha avuto non combaciava con le dinamiche della società, mentre credo che De Rossi possa rappresentare il presente e il futuro della Roma”.

Riguardo, invece, il futuro di Italiano sulla panchina della Fiorentina: “Il fatto che Italiano possa andar via a fine campionato credo che non tocchi né i calciatori né lo stesso allenatore – ha dichiarato De Canio – c’è la voglia da parte di tutti di fare bene, di lasciarsi con dei bellissimi ricordi e con risultati importanti per essere casomai rimpianti in futuro. In Conference League la Fiorentina ha ottime chance”.

E sul Napoli: “La delusione credo sia evidente, certo ripetersi come hanno fatto l’anno scorso sarebbe stato assolutamente difficile, però appena andato via Spalletti c’era da aspettarselo. Quando ha lasciato la panchina ero convintissimo che il Napoli non si sarebbe potuto ripetere, ma credo che questo lo pensavamo un po’ tutti. Ma che facesse un campionato così altalenante non me lo sarei mai aspettato – ha evidenziato l’ex allenatore dei partenopei – i giocatori non hanno trovato una motivazione sufficiente, anche a dimostrazione che il Napoli non ha al suo interno dei grandi dirigenti che affiancano il presidente nella gestione della squadra”.

Infine alcune parole sulla Juventus e sull’importanza di saper investire nei giovani: “Credo che la Juve stia progettando il suo futuro, fino a un certo punto è andata anche un po’ oltre le sue possibilità, poi dopo lo scontro diretto con l’Inter ha avuto un calo, complice anche la condizione non ottimale di alcuni giocatori importanti. Però penso stia facendo quello che rappresenta il reale valore della rosa – ha precisato – una squadra potenzialmente in divenire che potrà diventare importante se sapranno arricchire il gruppo nei punti più importanti in cui necessita di crescere, soprattutto in fatto di personalità e di gestione della palla. Non bisogna aver paura dei giovani, bisogna saperli far crescere e bisogna avere pazienza. Scegliere un educatore per i ragazzini non è una cosa semplice, perché conoscere le dinamiche di crescita di un bambino non è come conoscere il 442 o far tenere la linea. Poi bisogna saper individuare se sono giovani bravi ma con la capacità di sopportare il peso di una maglia importante. Anche questo attiene alla capacità dirigenziale di saper scegliere, e per saper scegliere bisogna essere competenti”, ha concluso De Canio.