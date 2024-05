SERIE A: Il Bologna spedisce al tappeto il Napoli. Al Mardona i felsinei in versione Champions passano 2-0

Il Napoli si sciogle al caldo del Maradona. Il Bologna con personalità batte i campioni d’Italia 2-0 e volano verso la qualificazione Champioìns League. Una lezione di calcio e di tattica messa in atto dai ragazzi di Thiago Motta nel confronto che chiude definitivamente le speranze dei partenopei per un posto in Europa League , e forse anche in Conference. I cambi dei tre allenatori , Da Garcia a Mazzarri fino a Francesco Calzona non hanno funzionato , Il Napoli non è , e non lo è maia stata quella della scosa stagione , quando alla fine del girone do andata al giro di boa collezionò ben 50 ipunti , oggi i Partenopei a-2 giornate dal termine ne hanno collezionato 51 con sei sconfitte interne.

Fischi al Maradona dei tifosi giuistificabilissimi , gli azzurri hanno regalto il prino tempo concendendo il doppio vantaggio Ndoeye (9′) e raddoppio di Posch (12′)l che spedisce letteralmente al tappeto il Napoli. Ci mette del suo anche Politano che si lascia parare un calcio di rigore , concesso dall’insufficiente Pairetto – fallo di Calafiori su Osimhnen – respinto da Ravaglia.

La rirpesa l’oroglio partenopeo esce allo scoperto , più di nervi che di testa. Ravaglia salva su Osimhen , poi il nulla contro un Bologna che si difende bene con qualche affanno ma, è solo un fuoco di paglia del Napoli. Al trpilice fischio finale fischi dei tifosi ai campioni d’Italia , mentre De Laurentuus con i ‘telemarketing’ è alla ricerca del nuovo allenatore su una squadra tutta da rifondare , e se i soldi mancano , sarà la vendita del nigeriano a fare cassa ?

IL TABELLINO

Napoli-Bologna 0-2

Napoli (4-3-3): Meret 5,5; Di Lorenzo 4,5, Rrahmani 5, Juan Jesus 5,5, Olivera 5,5 (37′ st Mazzocchi sv); Anguissa 5 (36′ st Traoré sv), Lobotka 5, Cajuste 5 (27′ st Raspadori 5,5); Politano 5 (16′ st Ngonge 6), Osimhen 5,5, Kvaratskhelia 5,5 (37′ st Simeone sv).

A disposizione: Contini, Gollini, Natan, Mario Rui, Lindstrom, Dendoncker, D’Avino, Ostigard.

Allenatore: Calzona 5

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 7,5; Posch 7, Lucumì 6,5, Calafiori 7, Kristiansen 6,5; Aebischer 6,5, Freuler 6,5 (38′ st El Azzouzi sv); Urbański 6,5 (28′ st Fabbian), Ndoye 6,5 (11′ st Orsolini 6,5), Zirkzee 6,5 (28′ st Castro 6); Odgaard 6,5 (11′ st Saelemaekers 6,5).

A disposizione: Bagnolini, Skorupski, Ilic, Moro, Karlsson, Corazza, Lykogiannis, De Silvestri, Beukema.

Allenatore: Thiago Motta 7

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 9′ Ndoye (B), 12′ Posch (B)

Ammoniti: Kvaratskhelia (N), Cajuste (N), Lucumì (B)

Espulsi: –

Note: al 21′ Ravaglia (B) para rigore a Politano (N)