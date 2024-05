SERIE B, 38/esima giornata. Como promosso in Serie A.Palermo-Sampdoria ai play off. Ternana ai play-out

Anhje l’ultima giornata Serie B ha riservato emozioni e sorprese. Il Como pareggia 1-1 col Cosenza è conquista la promozione diretta in Serie A , al cospetto del Venezia sconfitto dallo Spezia; lagunari che si giocheranno la promozione in A ai play-off, liguri che all’ultimo respiro evitano la retrocessione in C. La Ternana vince a Piacenza contro la Feralpi e agguanta i play-out contro Il Bari , pugliesi che battono il Brescia . Il Palermo mantiene il sesto posto , rosanero ai play-off e primo turno contro la Sampdoria. All’Ascoli ’non basta la vittoria contro il Pisa (2-1) , i marchiagiani retrocedono in Serie C . Il derby emiliano tra Reggiana e il già promosso Parma finisce 1-1

I RISULTATi

Ascoli-Pisa 2-1

13’ Botteghin (A), 52’ D’Alessandro (P), 68’ Rodriguez (A)

Bari-Brescia 2-0

25’ Sibilli, 57’ Di Cesare

Catanzaro-Sampdoria 1-3

3’ rig, 58’, 60’ Borini (S), Oliveri (C)

Como-Cosenza 1-1

30’ Tutino (Cos), 74’ rig Verdi (Com)

Cremonese-Cittadella 3-0

17’ rig. Coda, 35’ Bianchetti, 87’ Johnsen

Feralpisalò-Ternana 0-1

26’ Distefano (T)

Lecco-Modena 2-3

3’, 33’ Strizzolo (M), 22’ Sersanti (L), 29’ Bozhanaj (M), 59’ Buso (L)

Reggiana-Parma 1-1

26’ Portanova (R), 60’ rig. Bonny (P)

Spezia-Venezia 2-1

17’ Idzes (V), 57’, P. Esposito (S), 61’Reca (S)

SudTirol-Palermo 0-1

64’ Diakite (P).

Serie B, la classifica finale

Parma 76 (promosso in Serie A) Como 73 (promosso in Serie A) Venezia 70 (playoff) Cremonese 67 (playoff) Catanzaro 60 (playoff) Palermo 56 (playoff) Sampdoria 53 (playoff) Brescia 51 (playoff) Cosenza 47 Modena 47 Reggiana 47 Sudtirol 47 Pisa 46 Cittadella 46 Spezia 44 Ternana 43 (playout) Bari 41 (playout) Ascoli 41 (retrocesso in Lega Pro) FeralpiSalò 33 (retrocessa in Lega Pro) Lecco 26 (retrocesso in Lega Pro)

COME FUNZIONANO I PLAYOFF

Nel turno preliminare in gara unica, la 5^ sfida in casa l’8^, la 6^ ospita la 7^. In caso di parità al 90’, supplementari e in caso di ulteriore parità passa la meglio classificata

Nelle semifinali (andata e ritorno) entrano in gioco la 3^ e la 4^: in caso di parità al 90’, niente supplementari, la meglio classificata va in finale

In finale doppia sfida senza supplementari in caso di parità: va in A la meglio classificata (a meno che le due finaliste non abbiano chiuso a puri punti, e allora supplementari e rigori)

LE DATE DEI PLAYOFF

Turno preliminare: 17 e 18 maggio

Semifinali: andata 20 e 21 maggio, ritorno 24 e 25 maggio

Finale: andata 30 maggio, ritorno 2 giugno

GLI ACCOPPIAMENTI DEI PLAYOFF

Venerdì 17 maggio: Palermo-Sampdoria

Sabato 18 maggio: Catanzaro-Brescia

Lunedì 20 maggio: Palermo/Sampdoria-Venezia

Martedì 21 maggio: Catanzaro/Brescia-Cremonese

Venerdì 24 maggio: Venezia-Palermo/Sampdoria

Sabato 25 maggio: Cremonese-Catanzaro/Brescia

Giovedì 30 maggio: finale di andata

Domenica 2 giugno: finale di ritorno

TERNANA-BARI AI PLAYOUT

Per stabilire la quarta retrocessa, si disputano i playout tra la 16^ e la 17^ classificata: gara di andata e ritorno

ANDATA – Giovedì 16 maggio ore 20.30: Bari-Ternana

RITORNO – Giovedì 23 maggio ore 20.30: Ternana-Bari

LE TRE RETROCESSE DIRETTAMENTE IN C

Ascoli

Feralpisalò

Lecco