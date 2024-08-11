Serie C – primo turno Coppa Italia i risultati

I risultati del Primo Turno della Coppa Italia di Serie C.
VIRTUS VERONA – CALDIERO TERME 3-5 d.c.r.
ALBINOLEFFE – SESTRI LEVANTE 3-2
ATALANTA U23 – SPAL 2-1
RENATE – NOVARA 4-6 d.c.r.
TRIESTINA – TRENTO 0-1
CAVESE – TRAPANI 0-1
CROTONE – MESSINA 1-0
FOGGIA – MONOPOLI 1-2
GIUGLIANO – CAMPOBASSO 4-1 d.t.s.
LECCO – MILAN FUTURO 0-3
PONTEDERA – PIANESE 1-0
POTENZA – AUDACE CERIGNOLA 1-0
RIMINI – ARZIGNANO VALCHIAMPO 1-0
TERNANA – CASERTANA 1-2 d.t.s.
Domenica 11 agosto
GIANA ERMINIO – JUVENTUS NEXT GEN
PRO PATRIA – PERGOLETTESE
PRO VERCELLI – LUCCHESE
VIRTUS ENTELLA – ALCIONE MILANO
LUMEZZANE – UNION CLODIENSE
LEGNAGO SALUS – VICENZA
FERALPISALÒ – CARPI
BENEVENTO – TARANTO
ASCOLI – GUBBIO
LATINA – PERUGIA
VIS PESARO – AREZZO
PESCARA – PINETO
PICERNO – SORRENTO
TURRIS – TEAM ALTAMURA