Velasco:” ancora ci dobbiamo rendere conto di quel che abbiamo fatto”

C’è grande entusiamo nella parole del ct Julio Velasco dopo l’r’ olimpico del volley donne:” , Abbiamo perso un solo set, un record in un’Olimpiade. Abbiamo sempre avuto grande ‘fuoco’ e lucidita’, la finale e’ stata la migliore partita, Sento orgoglio per questa squadra, per lo staff, anche il Coni ci ha messo nelle condizioni ideali, e’ una vittoria di tutto il movimento, anche dei piccoli club. La pallavolo femminile e’ per le ragazze quel che il calcio e’ per i ragazzi. Spero che l’oro dia una spinta, non ci sono abbastanza palestre per tutte le ragazze che vogliono giocare a pallavolo”.