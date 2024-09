Milan , Morata in rirpesa

Buone notizie per Paulo Fonseca in vista dei prossimi impegni: Alvaro Morata è tornato ad allenarsi in gruppo insieme ai compagni. Out con Parma e Lazio per un una lesione di basso grado del muscolo retto femorale sinistro, l`attaccante spagnolo potrebbe tornare a disposizione per la prossima gara dei rossoneri in programma sabato 14 alle 20.45 contro il Venezia.