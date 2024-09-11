In evidenza
Trending NowView All

Serie B , designazioni 5° giornata

byRedazione
1 minute read
Total
0
Shares
0
0
0

I nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 5ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma sabato 14 settembre.

CESENA – MODENA     Venerdì 13/09 h.20.30

MONALDI

ROCCA – CIPRIANI

IV:      ZOPPI

VAR:     MANGANIELLO (ON-SITE OROGEL STADIUM “DINO MANUZZI”)

AVAR:       MIELE (ON-SITE OROGEL STADIUM “DINO MANUZZI”)

BARI – MANTOVA    h.15.00

PEZZUTO

BAHRI – RICCIARDI

IV:      SILVESTRI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:       MINELLI

BRESCIA – FROSINONE    h.15.00

GHERSINI

FONTANI – ARACE

IV:       MIRABELLA

VAR:      CHIFFI

AVAR:        MUTO

CITTADELLA – CATANZARO    h. 15.00

FELICIANI

DI GIOIA – PASCARELLA

IV:     LEONE

VAR:     FOURNEAU

AVAR:     DI VUOLO

CREMONESE – SPEZIA    h. 15.00

PERENZONI (foto)

PAGLIARDINI – POLITI

IV:      ANCORA

VAR:     DI MARTINO

AVAR:     DIONISI

JUVE STABIA – PALERMO    h. 15.00

SOZZA

MASSARA – GALIMBERTI 

IV:     VERGARO

VAR:     BARONI (ON-SITE STADIO “ROMEO MENTI”)

AVAR:      SANTORO (ON-SITE STADIO “ROMEO MENTI”)

CARRARESE – SASSUOLO    Domenica 15/09 h. 15.00

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV:       VINGO

VAR:     VOLPI

AVAR:     FOURNEAU

COSENZA – SAMPDORIA     Domenica 15/09 h. 15,00

COLLU

LOMBARDO – PRESSATO

IV:     LUONGO

VAR:      DIONISI

AVAR:       MINELLI

REGGIANA – SUDTIROL    Domenica 15/09 h. 15.00

CREZZINI

BARONE – MINIUTTI

IV:       GANDINO

VAR:      MANGANIELLO

AVAR:      LONGO

SALERNITANA – PISA    Domenica 15/09 h. 15.00

BONACINA 

PRENNA – REGATTIERI

IV:     GAVINI

VAR:     GUALTIERI

AVAR:       MARINI

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
You May Also Like