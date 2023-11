Colpo della Samp al Braglia . I blucerchiati battono il Modena 2-0

Prova di orgoglio della Samp, vittoriosa per 2-0 sul campo del Modena.

Gara piacevole con la Samp che nel prino tempo è passata in vantaggio alla mezz’ora con il tocco di Esposito che viene deviato da Oukhadda e si insacca a pallonetto alle spalle di Gagno.

Il Modena spinti dal tecnico Bianco cercano di rispondere subito, ma si rientra negli spogliatoi sull’1-0.

Nella ripresa le cose non cambiano, e verso l’ora di gioco la Samp chiude di fatto l’incontro: azione insistita al 63’, con Ronaldo Vieira che apparecchia per il sinistro potente di Kasami, che vale il 2-0. Al 77’ i padroni di casa rimangono anche in dieci uomini, a causa dell’espulsione per proteste di Abiuso. La Samp sale a 13 punti in classifica, uscendo per il momento dalla zona play-out. Fermo a 22 invece il Modena, sempre al quarto posto.