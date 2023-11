Hellas Verona , Baroni:”la prestazione non è stata sufficiente”

Marco Baroni e il sio Verona incassano la quonta sconfitta consecutiva .

Il tecnbico scaligero ha commentato a DAZN: “La squadra questa settimana ha lavorato bene e la prestazione c’è stata, ma sicuramente non è sufficiente. Dobbiamo essere più attenti, ma sull’impegno non posso dire niente”. Il Verona segna poco: “In questo momento non siamo in fiducia, abbiamo poca convinzione quando tiriamo in porta perché le occasioni le abbiamo. Non basta, dobbiamo fare di più. Ci serve una vittoria per svoltare, ma dobbiamo andare a prendercela con il lavoro e la voglia”. Ora la sosta e un periodo di riflessione: “Arriva nel momento giusto, avremo due settimane per lavorare”.