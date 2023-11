Juventus, Allegri:” Abbiamo vinto con merito”

Allegri si gode il successo contro il Cagliari (2-1), quinta vittoria di fila per i bianconeri.

: “Era importante vincere per la classifica e allungare sulle inseguitrici – ha commentato il tecnico della Juve a fine partita -dopo il 2-0 ci siamo fermati nella gestione della palla, prendendo poi un gol che potevamo evitare”. Per i tre punti sono servite le palle inattive: “Bisogna essere più efficaci e sereni nell’ultimo passaggio, ma la squadra è in crescita e ha uno spirito straordinario. Ora abbiamo più pazienza quando non troviamo il gol e restiamo compatti”.

Dopo la sosta c’è lo scontro diretto contro l’Inter: “In una partita secca può succedere di tutto e quindi non so chi è favorita. L’Inter sicuramente è favorita per lo scudetto, noi dobbiamo essere bravi a stare lì con le primissime della classifica. I nerazzurri sono costruiti per vincere da tempo e anche quest’anno possono farlo”