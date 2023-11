Juventus- Cagliari 2-1. Bremer -Rugani regano la quinta vittoria consecutiva ai bianconeri

La Juventus con un pò si sofferenza batte il Cagliari 2-1. La squadra sarda ben messa in campo da Ranieri a reso la vita difficile ai ragazzi di Allegri.

All’Allianz Stadium. Dopo un primo tempo equilibrato ma senza tiri in porta delle due squadre, la formazione di Allegri ha saputo sbloccare la sfida al 60′ sfruttando una palla inattiva con Bremer, il brasiliano lievita nello stacco a centro area.

Al 70′ , la Juve raddoppia su palla inattiva da corner di Rugani. il Cagliari non si è abbassato ed ha riaperto i giochi al 75′ , Dossena , il colpo di testa in elvazione batte Szczesn. Sardi vicinissimi al paregio all’l’82’ ancora Dossena di testa ha centrato il palo. La Juventus, al quinto successo di fila, sale a 29 punti e a +1 sull’Inter con una partita in più.

IL TABELLINO

JUVENTUS-CAGLIARI 2-1

Juventus (3-5-2): Szczesny ; Gatti , Bremer , Rugani ; McKennie , Cambiaso (42′ st Nicolussi Caviglia ), Locatelli , Miretti (21′ st Iling jr ), Kostic ; Kean (21′ st Vlahovic ), Chiesa (36′ st Milik sv). A disp.: Pinsoglio, Perin, Daffara, Garofani, Huijsen, Nonge, Yildiz, Mancini. All.: Allegri

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet ; Zappa , Goldaniga , Dossena , Augello ; Makombou , Prati , Jankto (42′ st Pavoletti ); Viola (21′ st Oristanio ); Petagna (1′ st Lapadula ), Luvumbo (26′ st Shomurodov 5,5). A disp.: Radunovic, Aresti, Hatzidiakos, Wieteska, Obert, Mancosu, Deiola, Pereiro, Sulemana, Azzi, Desogus. All.: Ranieri

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 15′ st Bremer (J), 25′ st Rugani (J), 30′ st Dossena (C)

Ammoniti: McKennie, Kostic (J); Luvumbo (C)