Milan , Pioli:”Non siano riusciti a vincere una partita che potevamo vincere”

Tanto amato in bocca per Stefano Pioli, dopo la bella serata e la vittoria on Champions league ontro il Psg. Il tecnico rossonero deve ingoira uin pareggio che poteva diventare anche una sconfitta , se al 93′ il gol di Piccoli sul 2 a 2 non venisse annullato dal Var.

“Non sono assolutamente soddisfatto. Nel secondo tempo troppa fenesia e troppi errori. Non abbiano avuto una giusta gestione della palla .- ha dichiarato il tecnico rossonero -. Purtroppo non abbiamo sfruttato due occasioni per andare sul 3-0 e concedendo troppi spazi al Lecce che poi cui ha puniti. Sono errori che stiamo pagando a caro prezzo“.