Serie A- Lecce – Milan 2-2

Nella 12^ giormnata Serie A al Via del BMare il Milan pareggia 2-2 con il Lecce.

Nel prino tempo Leao costretto ad uscire per problemi musolari , al suo posto entra lo svizzero Okafor. Al 28′ rossoneri in vantaggio con Giroud con un colpo di pettoi su cross teso di Theo Hernandez. Al 35′ il raddoppio di Reijnders ,dopo una cavalcata di 50 metri l’olandese alla prima marcatura con la maglia rsssoneratrova il primo gol con la maglia del Milan . Il Lecce subisce gli attacchi rossoneri e rischia di capitolare ancora con Rejinders , Falcone para.Prima della fine del primo tempo, Maignan compie una parata miracolosa su Banda. Al 66′ il neo-entrato Sansone accorcia le distanze e al 70′ serve a Banda l’assist dell’incredibile 2-2. L’ex Bologna è scatenato e prende un clamoros palo all’84’. Al 94′ espulso Giroud e il Var annulla il 3-2 di Piccoli per un pestone su Thiaw.

IL TABELLINO

LECCE-MILAN 2-2

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Rafia (12′ st Gonzalez), Ramadani, Kaba (18′ st Blin); Strefezza (18′ st Sansone), Krstovic (18′ st Piccoli), Banda (42′ st Venuti). A disp.: Brancolini, Samooja, Oudin, Berisha, Listkowski, Gallo, Smajlovic, Burnete, Dermaku, Touba. All.: D’Aversa

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria (1′ st Musah), Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Krunic, Pobega (26′ st Florenzi); Chukwueze (34′ st Jovic), Reijnders, Leao (10′ Okafor); Giroud. A disp.: Mirante, Nava, Adli, Loftus-Cheek, Romero, Bartesaghi. All.: Pioli

Arbitro: Abisso

Marcatori: 28′ Giroud (M), 35′ Reijnders (M), 21′ st Sansone (L), 25′ st Banda (L)

Ammoniti: Theo Hernandez (M), Ramadani (L), Strefezza (L), Musah (M), Calabria (M), Piccoli (L), Gonzalez (L), Giroud (M)

Espulsi: Al 48′ st espulso Giroud per proteste