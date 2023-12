Serie A, Roma-Fiorentina 1-1: Martinez Quarta risponde a Lukaku

E’ successo di tutto nel match tra Roma e Fiorentina,. Gol , due espulsioni e tanto nervosismo.Alla fine il match è terminato 1-1.

All’Olimpico nel primo tempo i giallorossi partono bene e sbloccano subito il match con Lukaku (5′) su assist di Dybala, poi l’argentino costretto ha lasciare il terreno di gioco per un problema muscolare alla coscia sinistra. La Fiorentina roisponde con Nzola , Rui Patricio neutralizza la conclusionbe dell’attaccante viola.

Nella ripresa Italiano suona lcarica e la Fiorentina aumenta i giri e domina nella mnetà campo giallorossa. Bonaventura centra una traversa, poi succede di tutto:; Zalewski viene espulso per un fallo su Kayode . il giallorosso già ammonito. In superiorità nimerica al (66′) arriva il pareggio della Fiorentina su spizzata di testa di Martinez Quarta (66′) . In superiorità muerica, la Roma alza le barricate , affidandosi solo alla velocità di El Shaarawi. All’87’ , la Roma rimane in nove , espulso Lukaku , fallo su Kouamè. La Fiorentina attacca a testa bassa , ma il risultato non cambia.

Roma e Fiorentina muovono la classifica portandosi rispettivamente a 25 punti come il Bologna e 24 punti come il Napoli per una lotta Champions molto affollata.





IL TABELLINO

ROMA-FIORENTINA 1-1

Roma (3-5-2): Rui Patricio 7; Mancini 5,5, Llorente 6, Ndicka 6; Kristensen 6, Cristante 6, Paredes 5,5, Pellegrini 6 (40′ st Bove sv), Zalewski 4,5; Dybala 6 (25′ Azmoun 6 – 16′ st El Shaarawy 6), Lukaku 5,5.

A disp.: Boer, Svilar, Karsdorp, Celik, Spinazzola, Renato Sanches, Aouar, Pagano, Pisilli, Belotti. All.: Mourinho 5,5

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6,5; Kayode 5,5 (36′ st Lopez 6), Martinez Quarta 6,5, Ranieri 6, Biraghi 5,5; Arthur 6, Duncan 6; Ikoné 6 (27′ st Nico Gonzalez 6), Bonaventura 6,5 (32′ st Sottil 5,5), Kouamè 6; Nzola 5.

A disp.: Vannucchi, Christensen, Milenkovic, Mina, Parisi, Infantino, Mandragora, Pierozzi, Barak, Beltran, Brekalo. All.: Italiano 6

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 5′ Lukaku (R), 21′ st Martinez Quarta (F)

Ammoniti: Cristante, Paredes, Llorente (R); Ikoné, Biraghi, Duncan (F)

Espulsi: 19′ st Zalewski (R) per doppia ammonizione, 41′ st Lukaku (R) per intervento pericoloso