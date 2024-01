Serie A Calciomercato . Il Tabellone

Serie A ,acqusti e cessioni Sessione Invernale 2024 . Il Tabellone aggiornato.

Atalantaacquisti Hien (d, Verona) Diao (a, Verona) cessioni BOLOGNAacquisti cessioni Bonifazi (d, Frosinone) Cagliariacquisticessionitrattative EMPOLIacquisti Goglichidze (d, Torpedo Kutaisi) Zurkowski (c, Spezia) cessioni Stubljar (p, Domzale) FIORENTINAacquisti cessioni trattative FROSINONEacquisti Ghedjemis (a, Rouen) Bonifazi (d, Bologna) cessioni Avella (p, Brescia) Lulic (c, Bari) OGGI GIOCHEREBBE COSÌGENOAacquisti cessioni Hefti (d, Montpellier) INTERacquisti Buchanan (c, Bruges) cessioni JUVENTUSacquisti Adzic (c, Buducnost) cessioni Huijsen (d, Roma) LAZIOacquisti cessioni LECCEacquisti cessioni MILANacquisti Gabbia (d, Villarreal) F. Terracciano (d, Verona) Popovic (a, Partizan Belgrado) cessioni MONZAacquisti cessioni F. Carboni (c, Ternana) NAPOLIacquisti Mazzocchi (d, Salernitana) cessioni Elmas (c, Lipsia) ROMAacquisti Huijsen (d, Juventus) cessioni SALERNITANAacquisti cessioni Mazzocchi (d, Napoli) SASSUOLOacquisti cessioni trattative Sensi (c, Inter) TORINOacquisti cessioni UDINESEacquisti Giannetti (d, svincolato) cessioni VERONAacquisti cessioni Hien (d, Atalanta) Filippo Terracciano (d, Milan) Diao (a, Atalanta)