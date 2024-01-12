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Serie B designazioni arbitri 20^ giornata

byRedazione
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(www.aia,.it). Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 20ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 13 gennaio.

CATANZARO – LECCO    Venerdì 12/01 h. 20.30

MARESCA

TRINCHIERI – BELSANTI

IV:      VOGLIACCO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:        DI MARTINO

BARI – TERNANA    h. 14.00

PRESENZONI

CAPALDO – DI GIACINTO

IV:      MIRABELLA

VAR:     PATERNA (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR:       CAMPLONE (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

CITTADELLA – PALERMO      h. 14.00

MASSIMI

SEVERINO – LUCIANI

IV:       CALZAVARA

VAR:      MAGGIONI

AVAR:       MUTO

COMO – SPEZIA    h. 14.00

BARONI

SCATRAGLI – LONGO F.

IV:     GANDINO

VAR:     ABBATTISTA (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR:     PAGANESSI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

MODENA – BRESCIA    h. 14.00

RUTELLA

FONTANI – ARACE

IV:      RENZI

VAR:     ABISSO

AVAR:     PAGNOTTA

SUDTIROL – FERALPISALO’    h. 14.00

MARCENARO

VALERIANI – GALIMBERTI

IV:     ZOPPI

VAR:     DI MARTINO

AVAR:      LONGO S.

PISA – REGGIANA    h. 16.15

ZUFFERLI

MOKHTAR – BAHRI

IV:     BORDIN

VAR:     SERRA

AVAR:     MIELE

CREMONESE – COSENZA    Domenica 14/01 h. 16.15

TREMOLADA

BERTI – NIEDDA

IV:     ARENA

VAR:      MIELE

AVAR:       DI BELLO

PARMA – ASCOLI    Domenica 14/01 h. 16.15

FOURNEAU

SCARPA – VIGILE

IV:       GALIPO’

VAR:      MAGGIONI

AVAR:     COSSO

VENEZIA – SAMPDORIA    Domenica 14/01 h. 16.15

DIONISI

CIPRIANI – CEOLIN

IV:     FRASCARO

VAR:     SERRA

AVAR:      SOZZA

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