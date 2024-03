Barcellona – Napoli, le probabili formazioni

All’andata stadio ‘Mardona è finita 1-1, reti di Lewandoski e pareggio di Osimhen. . Stasera , ore 21:00 la gara di ritorno, con le due squadre che si giocheranno il pass ai quarti di finale.

Quì Barcellona: Xavi non è separato in casa ,quasi: il tecnico una delle bandiere del Barcxellona , ha annunciato il suo addio al termine della stagione.In campionato i blaugrana hanno battuto il Maiorca Barcellona. In campo stasera Lewandoski , senza Pedri e De Jong, entrambi non in buone condizioni . A guidare l’attacco ci sarà C’è Lewandowski , assente Gavi da tempo infortunato.A centrocampo sono attesi Christensen, Gundogan e Fermin Lopez.



Quì Napoli: Gli azzurri hanno pareggiato 1-1 . C’è grande attesa Osimhen e Kvaratskelia vhe si aggiungon nel tridente in attacco a Politano. d’attacco Centrocampo con Anguissa, Traorè e Lobotka. Davanti a Meret: DiLorenzo a destra , Oliveira a sinistra , centrali Rrahmani e Juan Jesus.





LE PROBABILI FORMAZIONI



BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsì, Cancelo; Fermin Lopez, Christensen, Gundogan; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

Sarà l’arbitro olandese Danny Makkelie a dirigere il match Assistenti: Steegstra (Olanda)-de Vries (Olanda).