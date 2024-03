‘Dopo la vittoria (2-1) contro la lazio , il tecnico dei friulani Gabriele Ciffi è soddisfatto della prestazione offerta dai sui ragazzi:”

“Ho visto gestione della pressione e concentrazione. Non è certo scontato per una squadra giovane come la nostra. Sono contento per i ragazzi – dice – Tuttavia siamo passati spesso da voli pindarici a cadute clamorose, proprio per questo dobbiamo pensare alla prossima partita in modo serio. Certo, siamo più vicini all’obiettivo